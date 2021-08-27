السودان: تحذير للمواطنين من ذورة فيضانات النيل

العالم - السودان

وأشارت إلى أن "ذروة فيضان النيل كانت دائما في منتصف أغسطس من كل عام، لكنه وخلال السنوات الأخيرة سجل أعلى مناسيب في سبتمبر كما حدث في فيضانات العام الماضي".

وأكد مسؤول حكومي، أن "تحوط السلطات للفيضانات سيستمر حتى الشهر المقبل تحاشيا لأي فيضانات مفاجئة، حيث ما زالت الهضبة الإثيوبية تسجل مستويات عالية لهطول الأمطار".

وأشار إلى أنه "تبعا لمستويات فيضان النيل ومعدلات الأمطار، يمكن أن تؤجل السلطات مواقيت بدء العام الدراسي المحدد له في السادس من سبتمبر القادم بولاية الخرطوم".

وأوضح البيان اليومي للجنة الفيضان التابعة لوزارة الري والموارد المائية، أن "الخرطوم وشندي بولاية نهر النيل ما تزالان تسجلان مناسيب حرجة".

وطبقا للبيان فإن "محطة الخرطوم سجلت الجمعة 17.15 متر، وهو أقل من 17.66 متر أعلى منسوب مسجل بـ51 سنتمتر، وأن محطة شندي سجلت 17.95 متر، وهو أقل من 18.44 متر أعلى منسوب مسجل بـ49 سنتمتر".

وأكد بيان لجنة الفيضان، على أن "التخزين متواصل بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، مع المحافظة على تصريفات خلف سد الروصيرص في حدود 550 مليون متر مكعب في اليوم لحين اشعار آخر".