وقفات احتجاجية بالحديدة تنديدا بجرائم العدوان وحربه الاقتصادية

العالم - اليمن

وأكد المشاركون في الوقفات استمرار أبناء الحديدة في النفير العام لجبهات العزة والكرامة لمواجهة العدوان والتصدي لمرتزقته وإفشال مخططاته التآمرية.

وأشاروا إلى أن محاولة قوى العدوان إخضاع اليمنيين بحربه الاقتصادية وآخرها رفع سعر الدولار الجمركي، لن تثني من عزيمة الشعب اليمني وإنما تزيدهم قوة وتلاحما في مواجهته، منددين بجرائم العدوان السعودي الأمريكي بحق المدنيين في محافظة الحديدة.

واستنكرت بيانات صادرة عن الوقفات إقدام طيران العدوان الحربي والتجسسي على شن غارات على محافظة الحديدة ما يعد خرقا جسيما لاتفاق السويد، مشددةً على ضرورة اتخاذ موقف حازم إزاء التصعيد والحصار الذي تفرضه قوى العدوان على الشعب اليمني.

وحملت البيانات الأمم المتحدة، مسؤولية تدهور الوضع الصحي في اليمن باستمرار تحالف العدوان بمنع دخول سفن المشتقات النفطية وزيادة معاناة المرضى وانقطاع الكهرباء، خاصة في المناطق الساحلية.

ودعت الشعب اليمني إلى مواصلة التحرك لرفد الجبهات خاصة جبهة الساحل لمواجهة قوى العدون ومرتزقته، مؤكدة أن تعزيز الصمود والنفير إلى الجبهات، خيار لا رجعة عنه لصد مخططات العدوان وإسقاط مشاريعه وتحرير المحافظات المحتلة.

كما جددت وقوف أبناء محافظة الحديدة إلى جانب الجيش واللجان الشعبية في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.