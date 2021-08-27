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شاهد.. اعلامي لبناني: قرار المقاومة اربك حسابات الأمريكيين لتفجير الاوضاع في لبنان

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال رئيس تحرير جريدة البناء اللبنانية ناصر قنديل أن أمريكا لم تتعلم درساً من تجاربها السابقة مع المقاومة اللبنانية خصوصا بعد حرب تموز التي اعتمدت أمريكا على القدرات العسكرية الاسرائيلي لكسر ارادة المقاومة لكنها فوجئت بصمود المقاومة وانتصارها.

العالم - خاص العالم

وأضاف قنديل خلال مشاركته في برنامج استوديو بيروت على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن الأمريكيين لا يزالون يستخدمون سياسة الرهان على قدم واحدة واذا كسرت هذه القدم سيوقعون على الارض لانهم لا يملكون البديل.

وتابع قنديل بأن أمريكا بنت رهان على أنها تملك اوراق تجير لبنان اقتصادياً من خلال نفخ بالون الديون والفوائد بحيث تحتاج الى ابرة لتجعل هذا البالون ينفجر وهذا الذي حدث خلال السنوات الاخيرة حيث كبرت ديون لبنان يوماً بعد يوم بفوائد مرتفعة ويترك لحاكم مصرف لبنان ولدوائر الدولة ان ينفقوا بلا حساب وان يغطوا سعراً ثابتاً لصرف الليرة اللبنانية خارج المنطق وخارج قواعد الاقتصاد لكن أمريكا لم تضع في حساباتها بأن غرق لبنان لا يعني استسلام المقاومة لاخذ لبنان باتجاه هذا الفوضى والفراغ وترك الناس في الشوارع على اساس قبائلي وعشائري وطائفي ومناطقي والمقاومة طيلة هذه الفترة تراقب وتتابع والمقاومة وضعت على جدول أعمالها كيفية تحول هذا التحدي الى الفرصة ولم تكن متفرجة ومكتوفة الايدي.

وأكد قنديل على أن المقاومة في لبنان لا ترغب ان تاخذ محل الدولة في لبنان وان تتحمل المسؤولية بدل الدولة لكن المقاومة تتحمل المسؤولية عندما تيأس من الدولة .

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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