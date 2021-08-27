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شعب منتصر اغسطس / آب 2015

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج لن ننسى على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع تظاهرات التي شهدتها البحرين في شهر أغسطس / آب في عام 2015 تحت عنوان شعب منتصر والتي واجهت القمع من قبل النظام البحريني.

العالم - لن ننسی

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-08-2021

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