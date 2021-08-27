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وزير الخارجية القطري یدعو نظيره الايراني لزيارة الدوحة

وزير الخارجية القطري یدعو نظيره الايراني لزيارة الدوحة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

اجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هناه فيها بتعيينه وزيرا للخارجية ودعاه الى زيارة الدوحة.

العالم- ایران

ونقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال الاتصال الهاتفي مع حسين امير عبداللهيان ، تحيات امير قطر إلى الرئيس الايراني واكد اهمية العلاقات بين البلدين ورحب بسياسة علاقات الجوار النشطة في الحكومة الجديدة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعا أمير عبد اللهيان لزيارة قطر.

بدوره نقل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان خلال هذا الاتصال ، تحيات رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية إلى أمير دولة قطر ، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الثنائية السابقة ، فضلا عن الاستعداد للتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

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