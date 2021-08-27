الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
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رويترز عن مسؤول كبير في طالبان: الأفغان الذي يملكون وثائق سفر سليمة سيتمكنون من السفر بحرية في المستقبل في أي وقت

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-08-2021

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