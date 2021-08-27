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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يهنئ نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان حصوله على ثقة البرلمان

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-08-2021

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