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بريطانيا تعلن عن مقتل 2 من رعاياها بانفجار مطار كابول

بريطانيا تعلن عن مقتل 2 من رعاياها بانفجار مطار كابول
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت بريطانيا أن اثنين من رعاياها قتلا أمس بتفجير مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابول أمس الخميس.

العالم - افغانستان

وأكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان أصدره اليوم الجمعة أن الهجوم الإرهابي أودى بأرواح مواطنين بريطانيين اثنين وطفل مواطن بريطاني ثالث، بالإضافة إلى إصابة بريطانيين اثنين.

وتابع: "يؤكد الهجوم الشنيع الذي وقع أمس المخاطر التي يواجهها هؤلاء في أفغانستان ويوضح مرة أخرى السبب الذي يجعلنا نفعل كل ما بوسعنا لإجلاء الناس من هناك، لن ندير ظهورنا إلى من ينظر إلينا في ساعة حاجتهم ولن نسمح للإرهابيين بإخافتنا".

وأفادت شبكة CBS الأمريكية في وقت سابق من اليوم نقلا عن مسؤول في وزارة الصحة الأفغانية بأن هجوم أمس الخميس الذي تبناه تنظيم "داعش" أودى بأرواح 170 شخصا على الأقل.

وبين هؤلاء القتلى عشرات المواطنين الأفغان و13 على الأقل من عناصر الجيش الأفغاني المشاركين في عمليات الإجلاء من كابول التي سقطت مؤخرا في قبضة حركة "طالبان".

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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-08-2021

بريطانيا تعلن عن مقتل 2 من رعاياها بانفجار مطار كابول