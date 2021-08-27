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بايدن يطلق عنان العسكريين الأمريكين في ولاية 'خراسان'

بايدن يطلق عنان العسكريين الأمريكين في ولاية 'خراسان'
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين السلطة كاملة للقيام بعمليات ضد أهداف تنظيم "داعش" ولاية "خراسان".

العالم - افغانستان

وقال مسؤول إن مستشاري إدارة بايدن حذروا الرئيس من احتمال وقوع هجوم إرهابي آخر في كابل.

وأضاف أن المسؤولين العسكريين أبلغوا بايدن أن الأيام القليلة القادمة للمهمة ستكون أكثر الفترات خطورة حتى الآن.

وتوعد بايدن في كلمة له يوم الخميس بملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن هجوم كابول أينما كانوا، دون عمليات عسكرية واسعة النطاق.

ولفت بايدن الى أن تقييمات الاستخبارات الأمريكية تشير إلى أن الهجوم على مطار كابول في أفغانستان نفذه فرع لتنظيم "داعش".

وأضاف بايدن أنه وجه البنتاغون بوضع خطط لملاحقة قادة تنظيم "داعش" المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أن "عليهم أن يعرفوا أننا لن نغفر ولن ننسى، ونحن سنلاحقكم وسيدفعون الثمن".

وتابع: "سنرد بالقوة والدقة في الوقت الذي سنحدده وفي المكان الذي سنحدده".

وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مطار كابول الذي وقع يوم أمس إلى 110 شخصا إضافة إلى مقتل 13 جنديا أمريكيا وتسجيل أكثر من 150 إصابة.

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