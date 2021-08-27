الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: الانتصار الذي حققناه لم يأت بالمجان وإنما بفعل التضحيات والصبر والصمود

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

20 عاما على اغتياله.. حماس: اغتيال أبو علي مصطفى لم يحد من نضال شعبنا ضد الاحتلال

السيد نصر الله: ما حصل في جرود البقاع كان جزءا من حرب كونية على سوريا

رسائل الباصات الخضراء في درعا، هل الدور على تحرير ادلب؟

بايدن يطلق عنان العسكريين الأمريكين في ولاية 'خراسان'

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-08-2021

بريطانيا تعلن عن مقتل 2 من رعاياها بانفجار مطار كابول