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روسیا
ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السيد نصر الله: مذكرة الجلب بحق رئيس الوزراء حسان دياب في ملف المرفأ استضعاف واستهانة وهذا مرفوض
السيد نصر الله: مذكرة الجلب بحق رئيس الوزراء حسان دياب في ملف المرفأ استضعاف واستهانة وهذا مرفوض
السيد نصرالله: اذا كان لبنان فعلا يعني شيئا للادارة الأميركية فعليها تقديم استثناء للبنزين والغاز الايراني كما فعلت لسنوات مع الحكومة الأفغانية
السيد نصرالله: اذا كان لبنان فعلا يعني شيئا للادارة الأميركية فعليها تقديم استثناء للبنزين والغاز الايراني كما فعلت لسنوات مع الحكومة الأفغانية
السيد نصر الله: اتفقنا مع الأخوة في ايران على البدء بتحميل سفينة ثالثة ونحن بحاجة إلى أكثر من ذلك
السيد نصر الله: لولا المنع الاميركي لكنا تمكنا من احياء قطاعي الكهرباء والغاز في لبنان
السيد نصر الله: انتهت مهمة داعش بشكل شبه كامل في سورية والعراق فقامت اميركا بنقلها إلى أفغانستان وشمال أفريقيا
السيد نصر الله: داعش أداة اميركية وتجربة أفغانستان يجب ان تكون درسا لكل الدول
السيد نصر الله: الطائرات والمروحيات الاميركية هي التي نقلت قادة داعش من سورية الى أفغانستان من أجل ان تربك بهم كل دول الجوار
السيد نصر الله: المشروع الذي تم التحضير له للمنطقة يتهاوى
السيد نصر الله: داعش أداة اميركية وتجربة أفغانستان يجب ان تكون درسا لكل الدول
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٩ بتوقيت غرينتش
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