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السيد نصر الله: انتهت مهمة داعش بشكل شبه كامل في سورية والعراق فقامت اميركا بنقلها إلى أفغانستان وشمال أفريقيا

الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

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