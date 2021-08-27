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هكذا يرد ميقاتي على منتقدي شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان

هكذا يرد ميقاتي على منتقدي شحنات النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي لمنتقدي شحنات النفط من إيران: "أعطونا شمعة فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلا".

العالم-لبنان

ولدى سؤاله عن تصريحات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن شحنات الوقود الإيرانية المتجهة إلى لبنان، أضاف ميقاتي: "لن نسمح لأحد بأن يؤدي بنا لأي عقوبات جديدة، لكن أقول للمنتقدين ولجامعة الدولة العربية أعطونا شمعة فنحن لا نقدر أن نقول لا للباخرة من دون أن نملك بديلا. أعارض كل ما من شأنه الإضرار بمصالح لبنان".

وأضاف: "لا تزال هناك عقبات كبيرة أمامه لتشكيل حكومة في ظل أزمة اقتصادية وسياسية طاحنة تركت البلاد بحكومة تصريف أعمال لمدة عام".

وقال ميقاتي الشخصية الثالثة التي يقع عليها الاختيار لتشكيل حكومة في لبنان منذ العام الماضي، إن "الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية".

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