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موسكو: هجوم مطار كابل هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان

موسكو: هجوم مطار كابل هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الهجوم الذي استهدف محيط مطار كابل وخلّف نحو 200 قتيل، محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع في أفغانستان.

العالم-اوروبا

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تعرب عن تعازيها لذوي ضحايا الهجوم وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأضافت: "يمثل الهجوم الذي تم تنفيذه بالتوازي مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان محاولة من الإرهابيين لتعقيد الوضع غير السهل أصلا في هذا البلد".

وتابعت: "ندعو إلى التطبيع الأسرع للوضع المتوتر حول مطار كابل ونأمل في إعادة السلام والأمن إلى أفغانستان".

ومساء الخميس تعرض محيط مطار كابل لتفجير انتحاري أسفر عن مقتل من 170 إلى 200 شخص بينهم 13 أمريكيا و3 بريطانيين.

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي الذي يعتبر عدوا لدودا لحركة "طالبان" المسيطرة على معظم أراضي البلاد، مسؤوليته عن الهجوم.

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موسكو: هجوم مطار كابل هدفه تعقيد الوضع في أفغانستان

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