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ماكرون يصل إلى بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة

ماكرون يصل إلى بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فجر اليوم السبت، إلى العاصمة بغداد لحضور قمة قادة دول الجوار العراقي.

العالم-العراق

وذكرت مصادر عراقية أن طائرة ماكرون حطت في مطار بغداد الدولي وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذت في بغداد، منها إغلاق الشارع المودي إلى المطار وقطع بعض الشوارع المحيطة، مع انتشار كثيف لجهاز مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي مدينتي أربيل والموصل شمالي العراق.

وسينعقد في العاصمة العراقية بغداد نهاية الشهر الحالي مؤتمر قادة دول الجوار الذي دعت إليه حكومة مصطفى الكاظمي في إطار جهود استعادة دور العراق في المنطقة.

والمؤتمر يشكل بالنسبة لحكومة الكاظمي حافزا كبيرا لاستضافة الخصوم على طاولة واحدة وجمع المتضادين، لتحقيق الاستقرار في المنطقة التي يتأثر العراق بأحداثها.

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ماكرون يصل إلى بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة

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