ليبيا.. الدبيبة يرد على تهديدات البرلمان

العالم- ليبيا

وقال الدبيبة إن فشل البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة.

واضاف الدبيبة إن أسباب مجلس النواب في شرق البلاد لعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية غير واقعية وواهية وألقى باللوم على المجلس في عرقلة الانتخابات المقررة في ديسمبر كانون الأول.

وظهر الخلاف على الميزانية كعنصر أساسي في الخلاف المتزايد بين الفصائل السياسية المتنافسة.

وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا الأسبوع بمثول الدبيبة أمام المجلس المنتخب عام 2014 لاستجوابه بشأن أداء حكومته أو مواجهة تصويت بحجب الثقة

هذا وأكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة في كلمة للشعب الليبي أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب.

وأضاف: "بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون.. لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا في بعض الدول الجارة".