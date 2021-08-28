السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

أمير عبد اللهيان: نرحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها العراق

أمير عبد اللهيان: نرحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها العراق
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان ان بلاده ترحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها العراق.

العالم - ايران

وشدد أمير عبد اللهيان في تصريح له قبل مغادرته ايران متوجها الى العراق على أن طهران ترحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون وتشارك فيها دول المنطقة.

ونوه أمير عبد اللهيان الى أن ايران كانت تتطلع الى دعوة سورية للمشاركة في مؤتمر بغداد باعتبارها احدى دول الجوار العراق المهمة، وقال: مما لاشك فيه اننا نتشاور وعلى اتصال دائم مع القيادة سورية فيما يتعلق بتنمية المنطقة والأمن المستديم فيها.

وأضاف، سنجري مشاورات مباشرة مع سورية فيما يتعلق بمؤتمر بغداد والتأكيد على دور المنطقة المهم في أية مبادرة اقليمية.

روابط ذات صلة

محادثة هاتفية بين أمير عبد اللهيان ونظيره العراقي...هذا ما بحثاه

وزير الخارجية القطري یدعو نظيره الايراني لزيارة الدوحة

عبد اللهيان: المفاوضات المصحوبة بحماية حقوق الشعب هي مفاوضات مقبولة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان تستنكر المواقف الداخلية المشبوهة

الدنمارك بصدد رفع قيود كورونا اعتبارا من سبتمبر

ما مقدار البروتين الذي يحتاجه الجسم يوميا لبناء العضلات؟

ایران تحذر الكيان الصهيوني من اية مغامرة

المشاط يشيد بمواقف قبائل مأرب

السيد نصرالله: تم الإتفاق مع إيران على تحميل سفينة نفط ثالثة للبنان