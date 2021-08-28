أمير عبد اللهيان: نرحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها العراق

العالم - ايران

وشدد أمير عبد اللهيان في تصريح له قبل مغادرته ايران متوجها الى العراق على أن طهران ترحب بأية مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون وتشارك فيها دول المنطقة.

ونوه أمير عبد اللهيان الى أن ايران كانت تتطلع الى دعوة سورية للمشاركة في مؤتمر بغداد باعتبارها احدى دول الجوار العراق المهمة، وقال: مما لاشك فيه اننا نتشاور وعلى اتصال دائم مع القيادة سورية فيما يتعلق بتنمية المنطقة والأمن المستديم فيها.

وأضاف، سنجري مشاورات مباشرة مع سورية فيما يتعلق بمؤتمر بغداد والتأكيد على دور المنطقة المهم في أية مبادرة اقليمية.