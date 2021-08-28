مرحبا بك في بيتك..مانشستر يونايتد يتعاقد مع رونالدو رسميا

العالم-رياضة

ونشر النادي الإنجليزي على حسابه الرسمي في تويتر صورة للنجم البرتغالي البالغ من العمر 36 عاما، مع تعليق "مرحبا بك في بيتك"، من دون الإعلان عن القيمة المادية أو مدة العقد حتى الآن.

ورحب النادي في بيان على موقعه الرسمي بعودة رونالدو إلى صفوفه مرة أخرى، معددا إنجازاته التي تتنوع ما بين حصوله على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، وتحقيقه أكثر من 30 لقبًا خلال مسيرته، منها 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و4 ألقاب لكأس العالم للأندية، و7 ألقاب في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، فضلا عن بطولة الأمم الأوروبية لوطنه البرتغال.

وذكر النادي أن رونالدو في فترته الأولى مع مانشستر يونايتد سجل 118 هدفا في 292 مباراة.

كان رونالدو قريبا من إبرام اتفاق مع مانشستر سيتي بالأمس، لكنهما فشلا في الاتفاق ليعود الدون إلى النادي الذي ارتدى قميصه خمس سنوات في الفترة بين 2004 إلى 2009، حيث سطر التاريخ وكتب اسمه كأحد أفضل اللاعبين في تاريخ الشياطين الحمر.

وكان مدرب يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، أعلن أن رونالدو أبلغه برغبته في الرحيل، يوم الخميس.

وكانت تقارير صحفية ذكرت إن مانشستر سيتي قرر عدم الدخول فى مزاد مع غريمه مانشستر يونايتد وترك الصفقة للشياطين الحمر، بسبب عدم التوصل لاتفاق على الشروط الشخصية.

وأشارت التقارير إلى أن وكيل رونالدو وهو خورخي مينديز اتفق على الشروط الشخصية مع مانشستر يونايتد، حيث يتقاضى اللاعب 270 ألف جنيه استرليني راتبا أسبوعيا.