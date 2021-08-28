السيد نصرالله: تم الإتفاق مع إيران على تحميل سفينة نفط ثالثة للبنان

العالم - لبنان

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتحرير الجرود الشرقية للبنان من الإرهاب، أشار السيد نصرالله الى حصار أمريكي ضد الشعب اللبناني وقال مخاطبا الأمريكان:"إنْ كان الشعب اللبناني يهمّكم.. فاستثنوه من العقوبات وأَوْقِفوا تهديداتكم".

وأوضح أن “اميركا منعت بعض الدول الاستثمار ووضع ودائع في المصارف او تقديم هبات وايضا اميركا تمنع بعض السياسيين من قبول استثمارات صينية او روسية”.

وشدد السيد نصرالله على أن “اميركا عندما اصدرت قانون قيصر لم يكن فقط حصارا لسوريا وانما ايضا حصارا للبنان”، وقال “عندما تقول السفيرة الاميركية بانها تسمح باستقدام الغاز المصري عبر سوريا فهذا اعتراف ان الاميركيين سبق ان عطلوا في السنوات الثلاث الماضية، فمن يتحمل مسؤولية كل هذه الاضرار التي اصابت الاقتصاد اللبناني؟”.

وقال السيد نصرالله “اليوم جاء الاستثناء الاميركي لان هناك نفط سيأتي من ايران وهذا الامر يهدد المشروع الاميركي في لبنان”.

وأشار إلى أن “ايران استأنفت تصدير النفط الى افغانستان بناء لطلب طالبان ما يعني انه سابقا كان الاميركي يسمح للحكومة الافعانية التابعة له بشراء النفط الايراني”، وقال “لو لبنان فعلا يهم اميركا عليها ان تقدم استثناء له من قانون قيصر او باستيراد النفط الايراني”.