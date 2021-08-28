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وزير الخارجية الايراني: نرحب بأي مبادرة إقليمية عراقية بمشاركة دول المنطقة وكان من الضروري توجيه الدعوة الى سورية للمشاركة في مؤتمر بغداد

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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