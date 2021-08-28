استئناف النشاط التجاري البري بين ايران وارمينيا

العالم - ايران

وقال لطيفي في تصريح له الجمعة: انه وفقا للمعلومات الواصلة من جمرك مغري في ارمينيا واقوال بعض السائقين القادمين من ارمينيا واتصالات العديد منهم من الاراضي الارمينية، فقد تم فتح الطريق الرئيس وسُمِح للشاحنات والحافلات المتوقفة في طرفي مدينة قابان بالعبور وهي تسير الان نحو مقاصدها.

واضاف: ان جمركي مغري الارميني ونوردوز الايراني اعلنا استعدادهما لاستقبال الشاحنات والحافلات من جديد للعبور الى ارمينيا.

واوضح لطيفي ان ارمينيا اخذت بنظر الاعتبار طريقا بديلا للعبور في حال حدوث مشكلة ما في الطريق الحالي.

وافادت وكالة "سبوتنيك" في تقرير لها في وقت سابق بان المئات من الشاحنات قد علقت بين ايران وارمينيا بسبب غلق اجزاء من طريق "غوريس-كابان" في منطقة سينيك من قبل جمهورية آذربيجان.