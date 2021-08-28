شاهد: كاميرا العالم علی الشريط الحدودي اليمني-السعودي

العالم - مراسلون

كاميرا العالم رصدت الوضع الميداني على الشريط الحدودي ومعنويات المقاتلين اليمنيين.

وقال أحد المقاتلين اليمنيين لقناة العالم:"نرحب بقناة العالم في الجبهات الحدودية حيث تم تطهير عدد من المواقع علی الشريط الحدودي وتم تنفيذ عمليات نوعية داخل العمق السعودي ونقول لهذا العداء: اذا لم تکفوا عدوانکم فما زالت الخيارات مفتوحة والقادم اعظم بإذن الله تعالی".

ويقول المقاتلون اليمنيون المرابطون هنا في جبهات الحدود أنّ العمليات التي ينفذونها مستمرة وتأتي في إطار الرد المشروع وحق الدفاع عن النفس نتيجة لاستمرار القصف الجوي والصاروخي السعودي على الأراضي اليمنية.

وقال أحد المقاتلين اليمنيين لقناة العالم:"نحن ان شاء الله صامدون وثابتون الی اخر قطرة من دمائنا ونؤكد ونعطي رسائل للعدوان بأنهم مهما دمروا ومهما مكروا ومهما سعوا في طغيانهم فإنا ثابتون وصامدون ولن نتزحزح وانا ثابتون ثبات الجبال الرواسي ونقول للسيد عبدالملك الحوثي يا سيدي امض بنا حيث ما شئت".

وقال مقاتل يمني:"نحمد الله ونشكره علی الانتصارات التي تحققت علی أيدي ابطال الجيش واللجان الشعبية ضد أل سعود ونقول لهم ان لم يوقفوا عدوانهم علی هذا الشعب اليمني المظلوم سوف نقوم بعمليات هجومية أکبر وأوسع داخل المملكة السعودية".

ورغم إرسال النظام السعودي أكثر من ستين الف عنصر من المرتزقة من دول متعددة أبرزها السودان لتأمين شريطه الحدودي الجنوبي وإنشاء منطقة عازلة فقد فشلت تلك التعزيزات في إيقاف عمليات القوات اليمنية، وتكبّد المرتزقة الأجانب خسائر كبيرة.

الشريط الحدودي الملتهب، هكذا تقول الوقائع علی الارض حيث لاصوت يعلوا فوق صوت المدافع والقذائف والرشاشات، وعمليات نوعية تنفذها القوات اليمنية لاستنزاف الجيش السعودي ومرتزقته.