شاهد.. ماذا سيكون رد أمريكا علی تفجير مطار كابول؟

العالم - خاص العالم

وأضاف مصطفى خلال مشاركته في برنامج مع الحدث على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن أمريكا ليست بوارد تنفيذ عملية انتقامية من المتورطين في تفجيرات مطار كابل بسبب صعوبة تحديد هويتهم ناهيك عن مقتل منفذين العملية الانتحارية في المطار.

وتوقع مصطفى ان تمر تفجيرات مطار كابول بدون رد بسبب القانون الامريكي والاوروبي الذي يسمح بالرد على المتورطين بالعملية فقط والذي يعد امراً صعباً على أمريكا لأنها مشغولة وستبقى خلال الايام المقبلة باجلاء كافة قواتها من افغانستان.

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