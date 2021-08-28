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هذا ابرز ما جاء في لقاء صحفي أجري بين الكاظمي وماكرون ببغداد

هذا ابرز ما جاء في لقاء صحفي أجري بين الكاظمي وماكرون ببغداد
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، ان فرنسا شاركت واسهمت في دحر داعش الارهابي في العراق، فيما اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بمؤتمر بغداد للشراكة والتعاون عادا اياه نجاحا حقيقيا للعراق.

العالم - العراق

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك للكاظمي وماكرون والذي تابعته السومرية نيوز، حيث اشاد الكاظمي خلال المؤتمر بدور فرنسا في حرب العراق ضد داعش الإرهابية وقدم شكره إلى الرئيس الفرنسي ومثمنا جهده للتنسيق والمشاركة في مؤتمر بغداد، مشيرا الى ان "العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب".

واوضح بأن "العمل الثنائي المشترك بين العراق وفرنسا قائم على أساس شراكة اقتصادية استراتيجية مستدامة، وهناك مشروعات اقتصادية مهمة بين البلدين نسعى إلى تذليل كل العقبات من أجل إطلاقها ولاسيما في مجالات البنى التحتية والطاقة.

واردف الكاظمي، "نرى آفاقاً كبيرة للعلاقة بين البلدين، ونسعى إلى تطويرها وإلى أن نستفيد من الخبرات الفرنسية في مشروعات النفط، والكهرباء، والنقل، والصناعات، العسكرية وغيرها، ونأمل أن تسفر المباحثات بين الجهات المعنية في البلدين بشكل عاجل عن التوصل إلى تعاون واتفاقات تطبق على الأرض لخدمة شعبنا".

من جهته قال الرئيس الفرنسي ان "بلاده حريصة على استقرار العراق وأمنه"، مؤكدا في ذات الوقت ان مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة، عادا اياه نجاحا حقيقيا".

وتابع ماكرون "نتطلع للتعاون في مجالات عدة مع العراق وملتزمون بدعمه"، مرحيا "بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات المقبلة".

وختم ماكرون بالقول ان "فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة في العراق".

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