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الرئيس العراقي برهم صالح: العراق الذي كان لسنوات عنوانا للصراعات يتحول اليوم الى العراق المستقل والركن الاساسي من اركان منضومة اقليمية

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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