أمير قطر والرئيس المصري يصلان الى بغداد

العالم - مصر

وأعلنت وسائل اعلام عراقية وصول الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" وامير قطر "تميم بن حمد آل ثاني" قبل قليل مطار بغداد للمشاركة في قمة دول الجوار والتي ستنعقد اليوم.

كما وصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي "صباح خالد الأحمد الصباح"، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي "نايف الحجرف" إلى العاصمة العراقية للمشاركة في قمة بغداد.

وتحتضن العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت (28 آب 2021)، أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، الذي سيقام مدى يوم واحد بمشاركة عدد من دول الجوار وغير الجوار، والذي يبحث سبل بناء شراكات اقتصادية واستثمارية بين دول الإقليم والمنطقة بما يعزز فرص الاستقرار والنمو فيها.