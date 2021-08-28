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حماس: حالة الغضب في فلسطين تأكيد أن شعبنا حر مقاوم صامد

حماس: حالة الغضب في فلسطين تأكيد أن شعبنا حر مقاوم صامد
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٥٢ بتوقيت غرينتش

قالت حركة "حماس" إن حالة الغضب الفلسطيني العارمة في كل مكان في فلسطين، وهذه الدماء الطاهرة من شهداء أبناء شعبنا وأهلنا في قطاع غزة المحاصر، تأكيد أن الشعب الفلسطيني شعب حر مقاوم صامد على أرضه، لن يسلم بالحصار ولا بالعدوان ولا بالاستيطان.

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة، في بيان، أن المعركة مع العدو مستمرة ومتواصلة؛ لانتزاع الحقوق كاملة، وحتى رحيل الاحتلال عن تراب فلسطين جميعًا.

وشددت على أن معركة سيف القدس ممتدة ومتواصلة من غزة حتى نابلس، حتى جنين، حتى القدس، وأن "سيف القدس لن يغمد".

وفي بيانها، نعت "حماس" الطفل الشهيد عمر حسن أبو النيل من مدينة غزة، حي التفاح، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها السبت الموافق 21/8/2021، برصاص الاحتلال على السلك الفاصل شرق مدينة غزة.

وقالت الحركة في ختام بيانها: إن استمرار الحصار والتهويد والعدوان يتطلب مواصلة طريقنا النضالي والكفاحي لكسر هذا الحصار، وإنهاء معاناة غزة وأهلها، وهذا واجب وطني على الجميع .

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