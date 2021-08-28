حماس: حالة الغضب في فلسطين تأكيد أن شعبنا حر مقاوم صامد

العالم - فلسطين

وأكدت الحركة، في بيان، أن المعركة مع العدو مستمرة ومتواصلة؛ لانتزاع الحقوق كاملة، وحتى رحيل الاحتلال عن تراب فلسطين جميعًا.



وشددت على أن معركة سيف القدس ممتدة ومتواصلة من غزة حتى نابلس، حتى جنين، حتى القدس، وأن "سيف القدس لن يغمد".



وفي بيانها، نعت "حماس" الطفل الشهيد عمر حسن أبو النيل من مدينة غزة، حي التفاح، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها السبت الموافق 21/8/2021، برصاص الاحتلال على السلك الفاصل شرق مدينة غزة.



وقالت الحركة في ختام بيانها: إن استمرار الحصار والتهويد والعدوان يتطلب مواصلة طريقنا النضالي والكفاحي لكسر هذا الحصار، وإنهاء معاناة غزة وأهلها، وهذا واجب وطني على الجميع .