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أمير عبد اللهيان: أميركا تتحمل كامل المسؤولية عن اغتيال الشهيد سليماني

أمير عبد اللهيان: أميركا تتحمل كامل المسؤولية عن اغتيال الشهيد سليماني
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان اليوم السبت، إن أحد المهام الرئيسية المدرجة في أعمال الخارجية الايرانية هي المتابعة الجدية القانونية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني.

العالم - ايران

وشدد أمير عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها أمام النصب الذي أقيم للشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم في موقع وقوع جريمة الاغتيال في العاصمة بغداد؛ على أن الحكومة الأميركية الحالية تتحمل المسؤولية كاملة عن جريمة الاغتيال، حتى لو كانت الحكومة الأميركية السابقة هي التي نفذت الجريمة، ولذلك لا يمكنها ان تتهرب من تحمل المسؤولية.

وأكد وزير الخارجية الايراني على أن الذين نفذوا جريمة الاغتيال نفذوها باسم الحكومة الأميركية والبيت الأبيض، وينبغي تقديمهم للعدالة ليعاقبوا على جريمتهم.

وقال أمير عبد اللهيان، اننا نقف في المكان الذي نفذ فيه الارهابيون الدوليون جريمتهم باغتيال الرمز الوطني والدولي في مكافحة الارهاب الشهيد سليماني.

وأضاف، نستذكر هنا الشهيد سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقهم وجميع شهداء محور المقاومة الذي ضحوا بحياتهم لمحاربة الارهاب.

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أمير عبد اللهيان: أميركا تتحمل كامل المسؤولية عن اغتيال الشهيد سليماني

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