تفجيرات كابول؛ بين الفوضی الخلاقة والدولة العميقة

العالم - ما رأيكم

ويقول محللون سياسيون أن المشهد في افغانستان بعد تفجيرات مطار كابول مربك للتحليل لكن نظراً للتفجيرات التي حصلت سابقاً في مدينة نيويورك الاميركية ندرك بأن الأمريكيين قادرون على خلق اي مشكلة لحرف الانظار الى ما يريدون.

ويؤكد محللون سياسيون على أن الفوضى الخلاقة هي استراتيجية الولايات المتحدة الامريكية حيث تريد الانسحاب لكنها تريد ان تلقي شياطينها حتى تؤثر على دول محورية معادية للولايات المتحدة الأمريكية مثل الجمهورية الاسلامية الايرانية والصين وروسيا.

وتساءل محللون سياسيون عن امكانية وجود دولة عميقة في الولايات المتحدة تواجه ادارة الحكم المتمثلة في الرئيس بايدن مثل ما حدث في أحداث 11 أيلول كما يجب ان نتذكر بأن جماعات داعش وطالبان مخترقتين من قبل الاستخبارات الاميركية.

ويؤكد محللون سياسيون على امكانية وجود دور للدولة العميقة في الولايات المتحدة في تفجيرات مطار كابول عبر تنظيم داعش الارهابي لاسباب متعددة.

من جانب آخر يقول سياسيون بريطانيون أن الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وبريطانيا غسلت يديها من افغانستان حيث ان الخروج من افغانستان تسبب بتغيير كبير في اولويات استراتيجية في الشرق الاوسط.

ويوضح سياسيون بريطانيون أن أمريكا ليست بوارد تنفيذ عملية انتقامية من المتورطين في تفجيرات مطار كابول بسبب صعوبة تحديد هويتهم ناهيك عن مقتل منفذين العملية الانتحارية في المطار.

وتوقع سياسيون بريطانيون ان تمر تفجيرات مطار كابول دون رد بسبب القانون الامريكي والاوروبي الذي يسمح بالرد على المتورطين بالعملية فقط والذي يعد امراً صعباً على أمريكا لأنها مشغولة وستبقى خلال الايام المقبلة باجلاء كافة قواتها من افغانستان.

من جانب آخر يرى اعلاميون بأن الانسحاب الامريكي من افغانستان هو صفعة قوية للولايات المتحدة الامريكية حيث صرفت أمريكا 2 تريليون دولار خلال 20 عاماً لكنها هربت من افغانستان وتركت ورائها اسلحة وعتاد تصل مبلغها الى مليارات الدولارات.

ما رأيكم: