السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

ناشطة بحرينية تدعو حكومة بلادها للإفراج عن الأطفال المعتقلين

ناشطة بحرينية تدعو حكومة بلادها للإفراج عن الأطفال المعتقلين
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أظهر تسجيل مصور بثته الناشطة الحقوقية البحرينية "ابتسام الصائغ"، أن نيابة الأسرة لا ترد على مكالمات أهالي الأطفال المعتقلين، داعية إلى الإفراج عن جميع الأطفال الذين تحتجزهم السلطات.

العالم - البحرين

وقالت الصائغ عبر حسابها على تويتر إن «نيابة الأسرة لا ترد على اتصالات الأهالي. لا فائدة من قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة إن لم يحقق العدالة دون تمييز».

وكان القانون الذي أصدره الملك فبراير الماضي قد دخل حيّز التنفيذ إلا أنه لم يستفد منه حتى الآن الأطفال المعتقلين على خلفية قضايا سياسية.

وينص القانون «لا مسؤولية جنائية على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وتتبع في شأنه الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.»

وقالت الصائغ إن «خروج 5 من المستفيدين كدفعة أولى يفترض أن يتبعه دفعات أخرى».

وطالبت بالإفراج عن جميع الاطفال، مضيفة «أنهوا معاناتهم وأعيدوهم لمكانهم الطبيعي».

روابط ذات صلة

برلماني بريطاني يطالب بإطلاق سراح جميع المعارضين البحرينيين

مأساة أطفال البحرين

هدف أصرار النظام البحريني على استهداف أطفال البحرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حيلة بسيطة ومبتكرة للمساعدة على التوقف عن التفكير كثيرا

غزة.. الإرباك الليلي يتجدد ومؤتمر مهم الليلة

ناشطة بحرينية تدعو حكومة بلادها للإفراج عن الأطفال المعتقلين

الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على حدودها مع العراق

أحدث إحصائيات كورونا في روسيا .. وفاة 799 مصابا

مزاد في امريكا..بيع مسدس بـ6 ملايين دولار استخدم في قتل "خارج عن القانون"