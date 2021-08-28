السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
١٠:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. من هو الغائب الأكبر في قمة بغداد؟

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي الضيوف المشاركة في قمة بغداد والتي ستقام اليوم السبت بحضور دول جوار العراق وعدد من الدول الاخری.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من بغداد ان ايران تشارك في هذه القمة علی مستوی وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان.

وتشارك 9 دول في هذه القمة وتعتبر سوريا، أهم غائب في هذه القمة تم حذف استضافتها تحت ضغط بعض الدول المشاركة.

واعترضت الجمهورية الاسلامية علی استثناء سوريا من هذه القمة، مؤكدة ان وزير الخارجية الايراني سيزور سوريا بعد القمة لابلاغ نتائج القمة لسوريا، نظراً لأهمية هذا البلد في تطورات المنطقة.

ويسعی العراق استعادة دوره في المنطقة من خلال اقامة هذه القمة ولحد الان نجح في هذا المجال.

روابط ذات صلة

وزير الخارجية الايراني يصل بغداد ويستقبله نظيره العراقي

أمير قطر والرئيس المصري يصلان الى بغداد

هذا ابرز ما جاء في لقاء صحفي أجري بين الكاظمي وماكرون ببغداد

الكاظمي يلتقي ماكرون في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد

ماكرون يصل إلى بغداد وسط إجراءات أمنية مشددة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حيلة بسيطة ومبتكرة للمساعدة على التوقف عن التفكير كثيرا

غزة.. الإرباك الليلي يتجدد ومؤتمر مهم الليلة

ناشطة بحرينية تدعو حكومة بلادها للإفراج عن الأطفال المعتقلين

الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على حدودها مع العراق

أحدث إحصائيات كورونا في روسيا .. وفاة 799 مصابا

مزاد في امريكا..بيع مسدس بـ6 ملايين دولار استخدم في قتل "خارج عن القانون"