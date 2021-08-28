بالفيديو.. من هو الغائب الأكبر في قمة بغداد؟

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من بغداد ان ايران تشارك في هذه القمة علی مستوی وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان.

وتشارك 9 دول في هذه القمة وتعتبر سوريا، أهم غائب في هذه القمة تم حذف استضافتها تحت ضغط بعض الدول المشاركة.

واعترضت الجمهورية الاسلامية علی استثناء سوريا من هذه القمة، مؤكدة ان وزير الخارجية الايراني سيزور سوريا بعد القمة لابلاغ نتائج القمة لسوريا، نظراً لأهمية هذا البلد في تطورات المنطقة.

ويسعی العراق استعادة دوره في المنطقة من خلال اقامة هذه القمة ولحد الان نجح في هذا المجال.