هذه عادات سيئة تسبب إتلاف أجهزة المنزل الكهربائية

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الغسّالة

من الممكن أن يؤدي التحميل الزائد على الغسّالة وعدم تفحّص جيوب السراويل والقمصان وخاصة من العملات إلى إتلافها، إضافة إلى أن الشعر والوبر يسد محركات الغسالة.

خطأ شائع آخر وهو ترك ملابسهم المبلّلة داخلها. يؤدي ذلك إلى نتيجتين: أولاً، ستنبعث رائحة كريهة من الملابس، وثانيًا ، يبدأ العفن في الظهور على الملابس والآلة.

الثلّاجة

يؤدي تراكم الغبار إلى عمل الضاغط بجدية أكبر من أي وقت مضى، من دون الوصول إلى الهواء الطلق لتزويد ملفات المكثف. إذا كان هناك الكثير من الغبار المتراكم، فسوف يفشل الضاغط، ما يعني ضعف التبريد، وبالتالي إتلاف الطعام.

أيضا ترك باب الثلاجة مفتوحا لوقت طويل يضر بالثلاجة ونتيجة لذلك، تتكيف الثلاجة مع درجة حرارة الغرفة وتحاول تبريد الخارج أيضًا. ينتج عن ذلك، ضغط على الثلاجة، لتصبح في النهاية غير فعالة.

فرن الغاز

لا يجب ترك باب فرن الغاز مفتوحاً، يترك البعض باب فرن الغاز مفتوحاً، لكن من المترتبات التعرض إلى حروق خطيرة. إلى ذلك، إهمال تنظيف الانسكابات، وتسرّبها إلى أسطح الفرن، هي تحجب قضبان التسخين وتمنع طهي طعامك بشكل صحيح. كلما طال بقاء الانسكابات في الفرن، صعبت إزالتها.

نصيحة

يجب وضع جميع الأجهزة الكبيرة في منزلك بشكل عام في مناطق مفتوحة، سواء كانت الغسالة أو الثلاجة أو المجفف، فكلها يحتاج إلى هواء حولها للتنفيس والحفاظ على برودة الماكينة الداخلية وعملها بسلاسة.