الكويت تنفي استهداف قاعدة أمريكية على حدودها مع العراق

العالم - الكويت

وكتبت رئاسة الأركان العامة على "تويتر"، اليوم السبت: "تنفي رئاسة الأركان العامة للجيش ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن 3 صواريخ تجاوزت أجواء الحدود الكويتية متجهة ومستهدفة محيط قاعدة أمريكية"، مؤكدة أن "الحدود الكويتية مستقرة وآمنة ولم تشهد أي حوادث".

ودعت رئاسة الأركان إلى تحري الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار، التي تسبب زعزعة أمن واستقرار البلد.

وكانت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلت، مساء الجمعة، عن مصدر مطلع، أن قاعدة عسكرية أمريكية على الحدود العراقية - الكويتية تعرضت لقصف صاروخي في حادث لم يسفر عن سقوط إصابات.

وقال المصدر في حديث للوكالة: "أطلق مجهولون 3 صواريخ على القاعدة العسكرية الأمريكية الواقعة بالقرب من معبر جريشان على الحدود مع الكويت".

وأضاف المتحدث أن المعلومات الأولية تفيد بأن "الصواريخ سقطت في محيط القاعدة ولا توجد إصابات".

كما أفاد الموقع الإلكتروني لتلفزيون "روسيا اليوم"، مساء الجمعة، بسقوط 3 صواريخ في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت.