الميزان التجاري الايراني يسجل فائضا بـ 1 مليار دولار

العالم - ايران

وبيّن " مهدي مير أشرفي" في تصريح على هامش زيارة تفقدية لجمارك مطار الامام الخميني الدولي في طهران اليوم السبت، أن الصادرات سجلت 17.6 مليار دولار خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 20 اغسطس/آب 2021، في مقابل 16.6 مليار دولار واردات.

واكد أن قيمة الصادرات نمت 62 بالمئة على اساس سنوي، وأن وتيرة الصادرات تظهر فائضا بالميزان التجاري رغم الحظر المفروض وتعقيدات جائحة كورونا، مثمنا بالوقت ذاته جهود المننتجين والمصدرين المحليين.



وأشار مير أشرفي أن غالبية السلع المصدرة الايرانية تدفقت على العراق وافغانستان وتركيا، فيما استحوذت الصين وتركيا والامارات على الحصة الاكبر في تصدير السلع الى ايران.

وفي رده على استفسار مراسل "فارس" حول عوامل زيادة الصادرات الايرانية، أكد رئيس الجمارك أن الزيادة تحققت بدعم المنتجات البتروكيماوية والغاز.