فيصل بن فرحان: نطمح ان يكون اقتصادنا رائدا

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روسیا
ترکیا
افغانستان
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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نبض السوشيال
أمير عبداللهيان: ايران ترحب بالدور البناء للعراق في اشاعة ثقافة الحوار والتعاون الاقليمي
أمير عبداللهيان: نعتبر التدخل الاجنبي في الترتيبات الامنية غير بناء
أمير عبداللهيان: المنطقة تمتلك كل الطاقات للتعاون والتقارب ولكن التدخل الاجنبي ادى الى عدم الاستقرار والتوتر الامني فيها
أمير عبداللهيان: ايران تؤمن ان الامن لا يستتب في المنطقة الا تفاهم دولها
أمير عبداللهيان: مصير شعوب وحكومات المنطقة مرتبط بعضه ببعض
أمير عبداللهيان: الاميركيون لا يجلبون السلام الى المنطقة
أمير عبداللهيان: الحكومة الاميركية ارتكبت جريمة كبرى في العراق بحق الشهيدين سليماني والمهندس
أمير عبداللهيان: ايران سارعت الى مد يد المساعدة للعراق في مواجهة الارهاب
أمير عبداللهيان: لولا الارادة الشعبية ودعم المرجعية الدينية لما كان سيعرف ما سيحل بالعراق من قبل التيارات الارهابية
أمير عبداللهيان: ايران إذ تدعم امن واستقلال ووحدة اراضي العراق تعلن استعدادها لتنميته
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السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١١:٤٠ بتوقيت غرينتش
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