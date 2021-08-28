وقفة احتجاجية لأهالي أبو حمام لمطالبة "قسد" باطلاق سراح أبنائهم

العالم - سوريا

وذكرت مصادر أهلية لسان أن “أهالي قرية أبو حمام بالريف الشرقي نفذوا اليوم وقفة احتجاجية أغلقوا خلالها الطرقات المؤدية إلى القرية بالإطارات المشتعلة تنديدا بجرائم “قسد” المدعومة أمريكياً بحق أبنائهم مطالبين بكشف مصير المخطوفين وإطلاق سراحهم”.

وشهدت المناطق التي تنتشر فيها “قسد” خلال الأشهر السابقة وقفات احتجاجية في أرياف دير الزور والحسكة تنديدا بالممارسات القمعية والسلوك العدواني ضد الأهالي وخاصة خطف الشباب لزجهم قسرا في صفوفها ناهيك عن المضايقات اليومية على حواجز في المدن وبين القرى والبلدات وعلى الطرقات العامة.