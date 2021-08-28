بالفيديو.. النظام البحريني يغرس بمستنقع فضيحة بيغاسوس

العالم – خاص بالعالم

وضج مواقع التواصل في البحرين بالحديث عن الفضيحة التي تورط بها النظام البحريني اكثر من اي وقت مضى بشرائه لبرنامج بيغاسوس للتجسس على النشطاء والمعارضين.

ويصرف النظام البحريني ملايين الدنانير على نظام التجسس التابع لشركة بيغاسوس الاسرائيلية لتزيد من التطبيع بين النظام البحريني والكيان الصهيوني.

وفسر النشطاء البحارنة قصة تبادل الخبرات والتعاون الامني مع كيان العدو الاسرائيلي منذ بداية التطبيع.

وتجسس النظام البحريني على تسعة نشطاء داخليا وخارجيا واكد الناشطين موسى عبد علي و يوسف الجمري تعرضهم لمحاولة اختراق هواتفهم للحصول على كافة المعلومات.

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