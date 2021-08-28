إلى أيّ حد نجح العراق بفتح باب الإستثمارات من خلال مؤتمر بغداد؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مباشر مع قناة العالم في تغطية خاصة لافتتاح أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة قادة وممثلي عدة دول، أشار البرزنجي الى أنه لا يجب أن تؤخذ لحظة انطلاق الجانب الاقتصادي في هذا المؤتمر، بسبب ان هنالك كثير من العوارض والعوامل والمعطلات وبالتالي يجب أن يتم دراسة تلك الجوانب وتنطلق.

ونوه البرزنجي الى أن مؤتمر الكويت للدول المانحة كانت هناك مثل هذه الحخطوة الا انها لم تنجح، بسبب عدم وجود أطراف مشاركة آنذاك.

واضاف حيدر البرزنجي أن مؤتمر بغداد خطوة مهمة وكلمة ايران فيه وضعت النقاط على الحروف ، وكان يؤمل حضور سورية في مؤتمر بغداد لتكتمل صورة الحوار الاقليمي مشيرا الى ان العراق يدفع اليوم ضريبة عدم الانضمام الى محور معاد لايران وان العراق بحاجة الى تأسيس بنيوي لاعادة بناء البنى التحتية".

وكان قد استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي الضيوف المشاركة في قمة بغداد والتي ستقام اليوم السبت بحضور دول جوار العراق وعدد من الدول الاخری.

ووكان قد أفاد مراسلنا من بغداد ان ايران تشارك في هذه القمة علی مستوی وزير الخارجية حسين اميرعبداللهيان.

وتشارك 9 دول في هذه القمة وتعتبر سوريا، أهم غائب في هذه القمة تم حذف استضافتها تحت ضغط بعض الدول المشاركة.

واعترضت الجمهورية الاسلامية علی استثناء سوريا من هذه القمة، مؤكدة ان وزير الخارجية الايراني سيزور سوريا بعد القمة لابلاغ نتائج القمة لسوريا، نظراً لأهمية هذا البلد في تطورات المنطقة.

ويسعی العراق استعادة دوره في المنطقة من خلال اقامة هذه القمة ولحد الان نجح في هذا المجال.

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