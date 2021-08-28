السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
٠١:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. بغداد تشهد يوما استثنائيا باحتضان عدد من قادة الدول

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تشهد العاصمة العراقية بغداد يوم استثنائي لمشاركة عدد من قادة وممثلي عدة دول بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

العالم – خاص بالعالم

وقال المحلل السياسي غازي اللامي، ان اليوم في بغداد يوم استثنائي احتضن الكثير من القادة الذين جاءوا الى بغداد لحلحلة الكثير من التعقيدات الموجودة على الساحة السياسية.

واشار المحلل السياسي الى ان كلمات رؤساء الدول تعبر عن امنيات ونوايا لتخطي التعقيدات وهي خطوة ايجابية لتحقيق الالتزامات الوطنية والمهنية.

وتمنى غازي اللامي ان تكون معطيات هذا المؤتمر معطيات ايجابية تحقق الكثير من المفاتيح التي كانت موضوعة امام حلحلة الازمات.

واضاف المحلل السياسي ان الامور بخواتيمها والاهم بهذا المؤتمر هو الخروج بتوصيات للضغط على امريكا لاخراج قواتها من العراق واستثمار خبرات وطاقات الدول في تعزيز الاقتصاد العراقي.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

كيف ستنعكس نتائج مؤتمر بغداد على العراق ؟

العراق.. وصول جميع الوفود المشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

وزير الخارجية السعودي يصل بغداد للمشاركة في قمة دول الجوار

بالفيديو.. من هو الغائب الأكبر في قمة بغداد؟

هذا ابرز ما جاء في لقاء صحفي أجري بين الكاظمي وماكرون ببغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. إلى أيّ حد نجح العراق بفتح باب الإستثمارات من خلال مؤتمر بغداد؟

قبلان: سفن المحروقات الإيرانية بداية لتخليص لبنان من الاحتلال الاقتصادي الأميركي

مصر.. إجراء وزاري عاجل لـ"محاربة التشدد والتطرف"

ميقاتي: نتطلع إلى ان يحظى لبنان باهتمام المحتمعين في العراق

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. بغداد ومؤتمر التعاون والشراكة مع دول الجوار

التيار الحر يأمل أن يتجاوز عون وميقاتي محاولات بث الخلاف بينهما