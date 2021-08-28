شاهد.. بغداد تشهد يوما استثنائيا باحتضان عدد من قادة الدول

العالم – خاص بالعالم

وقال المحلل السياسي غازي اللامي، ان اليوم في بغداد يوم استثنائي احتضن الكثير من القادة الذين جاءوا الى بغداد لحلحلة الكثير من التعقيدات الموجودة على الساحة السياسية.

واشار المحلل السياسي الى ان كلمات رؤساء الدول تعبر عن امنيات ونوايا لتخطي التعقيدات وهي خطوة ايجابية لتحقيق الالتزامات الوطنية والمهنية.

وتمنى غازي اللامي ان تكون معطيات هذا المؤتمر معطيات ايجابية تحقق الكثير من المفاتيح التي كانت موضوعة امام حلحلة الازمات.

واضاف المحلل السياسي ان الامور بخواتيمها والاهم بهذا المؤتمر هو الخروج بتوصيات للضغط على امريكا لاخراج قواتها من العراق واستثمار خبرات وطاقات الدول في تعزيز الاقتصاد العراقي.

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