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ايران تقتنص اول ذهبية ببارأولمبياد طوكيو 2020 

ايران تقتنص اول ذهبية ببارأولمبياد طوكيو 2020 
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

إقتنص الرباع" روح الله رستمي" اول ميدالية ذهبية لايران بدورة الالعاب البارأولمبية المقامة في اليابان اليوم السبت.

العالم - ايران

ونال رستمي الذهبية بمنافسات فئة كغم بعد سيطرته برفع 234 متفوقا على رباعين من الصين وأوكرانيا واليونان وجورجيا وكولمبيا وايطاليا والبرازيل.

وافاد موفد "فارس" الى اليابان أن رستمي نجح بالسيطرة على رفع 225 كغم في الحركة الاولى وبالثانية 228 كغم، وبالثالثة 234 كغم، فيما أخفق بعدما ضمن التتويج، السيطرة على 242 كغم، في اطار محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي بهذه الفئة والمسجل باسم مواطنه "مجيد فرزين" البالغ 240 كغم والمحقق في بارأولمبياد ريو 2016.

وجاء بمركز الوصافة الصيني " جايئو في" بـ 215 كغم، وحل ثالثا المصري محمد ألفت بـ 212 كغم.

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