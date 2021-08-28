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البيان الختامي لمؤتمر بغداد: المشاركون يرحبون بالجهود الدبلوماسية العراقية للوصول الى ارضية من المشتركات مع المحيطين الاقليمي والدولي

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

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