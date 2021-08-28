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البيان الختامي لمؤتمر بغداد: المشاركون اثنوا على جهود العراق وتضحياته الكبيرة في حربه على الارهاب مجددين رفضهم لكل اشكال الارهاب

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٤٣ بتوقيت غرينتش

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