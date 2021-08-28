جونسون وميركل يبحثان موضوع أفغانستان وبريطانيا تنهي عمليات الإجلاء

العالم- أفغانستان

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية اليوم السبت، أنه لن تكون هناك رحلات جديدة لنقل المدنيين من كابل، لكن ستكون هناك رحلات لإجلاء العسكريين البريطانيين المنتشرين هناك ومجموعة صغيرة من الأفغان.

وغادرت آخر رحلة بريطانية مخصصة لإجلاء المدنيين كابل الليلة الماضية.

في السياق بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تنسيق مواقف بلديهما والأعضاء الآخرين في مجموعة السبع الكبرى (G7) إزاء حكومة مستقبلية في أفغانستان.

تركيا: سحبنا قواتنا خلال أقل من 48 ساعة

هذا وأعلنت تركيا أن قواتها أدت بنجاح المهام التي أوكلت إليها في أفغانستان وانسحبت من هذا البلد خلال فترة زمنية محدودة جدا على الرغم من الظروف المعقدة.

وصرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأحد، خلال مراسم رسمية أقيمت في أنقرة بمناسبة استقبال العسكريين العائدين من أفغانستان، بأن الجيش التركي أدى مهامه بنجاح في هذا البلد "بما يتوافق مع قيمه الوطنية والأخلاقية والمهنية"بحسبه.

وأوضح أكار أن عملية إجلاء العسكريين والمدنيين الأتراك من أفغانستان استغرقت أقل من 48 ساعة، مشيرا إلى أنها نفذت عبر جسر جوي أقيم بين كابل وإسلام آباد بواسطة ثماني طائرات ومروحيتين نشرتها أنقرة مسبقا في طاجيكستان وباكستان.