وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الكويتي على هامش مؤتمر بغداد

قناة العالم
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
وزير الخارجية العراقي: بغداد استطاعت فتح مجال للعمل المشترك في المحيط الإقليمي عبر الحوار بدلا من الصراعات
وزير الخارجية العراقي: البيان الختامي لاجتماع بغداد تطرق لمجموعة من القضايا تتعلق أكثرها بدعم العراق
وزير الخارجية العراقي: اجتماع بغداد تطرق لكثير من الملفات المشتركة بين البلدان المشاركة
وزير الخارجية العراقي: اجتماع بغداد سيصبح وسيلة لاجتماعات مستقبلية
وزير الخارجية العراقي: اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة وهناك رغبة لدى الطرفين للوصول إلى نتائج إيجابية
وزير الخارجية العراقي: اللقاءات السعودية الإيرانية مستمرة وهناك رغبة لدى الطرفين للوصول إلى نتائج إيجابية
وزير الخارجية العراقي: العراق كان وسيطاً بين دول مختلفة في المنطقة ولعب دوراً دبلوماسياً مهماً
أحمد خريس: الانقسام الفلسطيني يلقي بظلاله على الساحة ويستغلها الاحتلال لتوسيع الشق
أحمد خريس: خطوة وزير الحرب الاسرائيلي خطوة معيبة للشعب الفلسطيني بطلب دعم السلطة مقابل الاموال
مراسلة العالم: قطاع غزة بحاجة اليوم الى من يقف معه
وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره الكويتي على هامش مؤتمر بغداد
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٤٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
كالعادة.. فشل اميركي في افغانستان
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٠٣
مختارات
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 28 اغسطس 2021
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٣٤
مع الحدث
تفجيرات كابول وظهور داعش
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:١٥
العالم الاسلامي
بانوراما .. قمة بغداد وزيارة طحنون بن زايد الى قطر
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٦
لن ننسی
شعب منتصر اغسطس / آب 2015
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤
استوديو بيروت
المقاومة وكسر الحصار
الجمعة ٢٧ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
الصدر يعلن عودته للمشاركة الإنتخابات البرلمانية المبكرة
أهم نقاط البيان الختامي لمؤتمر بغداد
السعودية.. مفارقة الفقر في بلد الذهب الاسود + فيديو
بالفيديو..
هذا ما أكد عليه المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري
العميد صباحي فرد: نجحنا في تطوير وتوطين صناعة المنظومات الصاروخية في البلاد
الصحة العالمية تجيب عن تساؤلات حول إرضاع الأم المصابة بكورونا لرضيعها
مقالات و تحليلات
العرب يستعدون لخروج واشنطن من سوريا: أهلاً بالأسد
شوارع أبو ظبي تُضاء بفضل الجهود والاستثمارات الإسرائيليّة
خبير لبناني: المقاومة قادرة على افشال الخطة الاميركية من أبواب منها الامن والاقتصاد
ما رأيكم .. ما ملامح السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة ؟
تفجيرات كابول قبيل استكمال مشروع الانسحاب الأميركي من أفغانستان!
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.