العميد فدوي: تم توظيف جميع امكانيات الحرس الثوري لمكافحة كورونا بالبلاد

العالم - ايران

وتم افتتاح أكبر مركز تطعيم في محافظة فارس بالتعاون مع فيلق الفجر وجامعة شيراز للعلوم الطبية في حسينية ثار الله بمدينة شيراز ، برعاية العميد علي فدوي نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران.

وتفقد العميد علي فدوي ، اليوم السبت ، مركز التطعيم المذكور ، وقال إن تنفيذ خطة الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني كان له نتائج جيدة للغاية في مكافحة جائحة كورونا ، واضاف ان هذا المشروع الذي تم تنفيذه بالتعاون بين قوات التعبئة الشعبية ووزارة الصحة منذ بداية تفشي هذا المرض ، يواصل نشاطه حتى الان وقد شهدنا في الاخيره ان نشاطه بلغ ذورته على هذا الصعيد .

وقال إن الحرس الثوري الإيراني مستعد لتوسيع نشاطه وإنشاء مراكز تطعيم على مستوى البلاد واضاف ان تعاون جامعة شيراز للعلوم الطبية مع الحرس الثوري وقوات التعبئة الشعبية وافتتاح مركز التطعيم في شيراز مثال واضح على تواجد قوات التعبئة في ميدان التصدي لجائحة كورونا وانقاذ حياة الناس.

وأشار نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني إلى أن جميع مرافق وقدرات الحرس الثوري والتعبئة في البلاد تم توظيفها من أجل مكافحة جائحة كورونا وخدمة الشعب.