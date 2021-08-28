خريس: تنسيق السلطة مع الاحتلال خطوة مسيئة للنضال الفلسطيني

العالم – خاص بالعالم

وقال مسئول المكتب الاعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان هذه الاموال التي يعطيها المحتل كقرض للسلطة الفلسطينية هي بمثابة الاموال التي اقتصها من اموال الشهداء والاسرى والجرحى الفلسطينيين.

وتابع احمد خريس ان هذه الخطوة تعد خطوة استفزازية ومشينة وحقيرة متسائلا عن كيفية اخذ هذه الاموال وما المقابل والهدف الذي يسعى له هذا العدو المجرم؟.

واشار مسئول المكتب الاعلامي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى ان هذه الخطوة وهذا الاستعراض الصهيوني كمحاولة لان يشق الصف الفلسطيني اكثر وان يعزل السلطة الفلسطينية عن محيطها الشعبي.

واكد احمد خريس ان اكبر رد على هذه الخطوة الاستفزازية هو الدعوة العاجلة للقوى الوطنية ووضع خطة استراتيجية وطنية واضحة للتصدي لهذا الاحتلال.

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