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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: أي تطور في البلاد مرهون بانسجام السلطات الثلاث وكافة قوى الثورة الإسلامية

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

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