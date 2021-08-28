السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث طالبان لرويترز: الحركة تندد بالغارة الجوية الأخيرة على شرق أفغانستان ومطار كابول سيكون تحت السيطرة الكاملة لطالبان قريبا جدا

السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في السعودية

الكاظمي لعبداللهيان: العراق يتطلع لبناء أفضل العلاقات مع دول المنطقة

رئيس وزراء العراق ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز التعاون

هذا ما قاله محمد بن راشد عقب لقائه بوزير الخارجية الايراني

رامي الرمح الايراني "امان الله بابي" يفوز بفضية الالعاب الاولمبية للمعاقين 2020

بيان قطري حول قمة تميم-السيسي في بغداد