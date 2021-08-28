رئيس وزراء العراق ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز التعاون

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير "إلتقى رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ صباح خالد الصباح، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك، في ضوء مبادئ الشراكة والتنسيق الثنائي، تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز المواقف الثنائية التي ترسخ أمن المنطقة واستقرارها".



وأكد الكاظمي خلال اللقاء، "حرص العراق على تعزيز المشتركات، والحد من أسباب الصراعات الإقليمية والدولية، وتوجيه الجهود المشتركة نحو حل المشاكل العالقة، والإنتقال بالمنطقة نحو التنمية المستدامة".



من جانبه، ثمّن الصباح، "دور العراق في تدعيم ركائز الاستقرار الدولي والإقليمي، مؤكداً حرص دولة الكويت على تعزيز أواصر العمل المشترك، وصولاً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي، وخفض مصادر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".