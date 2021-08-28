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واشنطن تحذر السعودية من اي تعامل عسكري مع روسيا

واشنطن تحذر السعودية من اي تعامل عسكري مع روسيا
السبت ٢٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

حذرت الخارجية الأمريكية السعودية من التعامل مع قطاع الدفاع الروسي كما هو موضح في القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA) كاتسا.

العالم- الأميركيتان

وجاء ذلك تعليقاً على توقيع السعودية وروسيا مؤخرا على اتفاق للتعاون العسكري بين البلدين.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية “علمنا بالتقارير التي تفيد بأن المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية وقّعتا اتفاقية تعاون عسكري”، موضحا أن “الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تواصلان إقامة شراكة أمنية وثيقة ودائمة”.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح لقناة “الحرة”، الجمعة، “نبقى في حوار منتظم مع شركائنا السعوديين تعزيزاً لالتزامنا بالمساعدة في الدفاع عن المملكة العربية السعودية”، على حد تعبيره.

والثلاثاء، أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان أن المملكة وروسيا وقعتا اتفاقية “تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين”.

وأشار المسؤول السعودي الذي يزور موسكو حاليا، إلى أنه بحث مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي.

وكتب نائب وزير الدفاع السعودي على “تويتر”: “التقيت معالي وزير الدفاع في روسيا الاتحادية سيرغي شويغو. ناقشنا في مباحثاتنا سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، وسعينا المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين”.

وأضاف: “وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين”.

ولم يذكر خالد بن سلمان أي تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية.

وتعد السعودية التي تشن عدوانا عنيفا على اليمن منذ 2015 أكبر مستورد للأسلحة من الولايات المتحدة، حيث شكلت المبيعات للرياض ما نسبته 24 بالمئة من صادرات الأسلحة الأمريكية، وفقا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

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